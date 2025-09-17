NOWK (NOWK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00137775$ 0.00137775 $ 0.00137775 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -12.25% Perubahan Harga (7D) -12.25%

NOWK (NOWK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOWK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOWK sepanjang masa ialah $ 0.00137775, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOWK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -12.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NOWK (NOWK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.12K$ 14.12K $ 14.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.12K$ 14.12K $ 14.12K Bekalan Peredaran 990.00M 990.00M 990.00M Jumlah Bekalan 990,000,000.0 990,000,000.0 990,000,000.0

Had Pasaran semasa NOWK ialah $ 14.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOWK ialah 990.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.12K.