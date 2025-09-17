NOX (NOX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.124777 $ 0.124777 $ 0.124777 24J Rendah $ 0.13805 $ 0.13805 $ 0.13805 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.124777$ 0.124777 $ 0.124777 24J Tinggi $ 0.13805$ 0.13805 $ 0.13805 Sepanjang Masa $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 Harga Terendah $ 0.069632$ 0.069632 $ 0.069632 Perubahan Harga (1J) +0.31% Perubahan Harga (1D) -4.03% Perubahan Harga (7D) +2.05% Perubahan Harga (7D) +2.05%

NOX (NOX) harga masa nyata ialah $0.130835. Sepanjang 24 jam yang lalu, NOX didagangkan antara $ 0.124777 rendah dan $ 0.13805 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NOX sepanjang masa ialah $ 1.56, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.069632.

Dari segi prestasi jangka pendek, NOX telah berubah sebanyak +0.31% sejak sejam yang lalu, -4.03% dalam 24 jam dan +2.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NOX (NOX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 130.83K$ 130.83K $ 130.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 130.83K$ 130.83K $ 130.83K Bekalan Peredaran 999.92K 999.92K 999.92K Jumlah Bekalan 999,921.6368481319 999,921.6368481319 999,921.6368481319

Had Pasaran semasa NOX ialah $ 130.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NOX ialah 999.92K, dengan jumlah bekalan sebanyak 999921.6368481319. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 130.83K.