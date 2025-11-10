NSDQ420 Harga Hari Ini

Harga langsung NSDQ420 (NSDQ) hari ini ialah $ 0.00166622, dengan 6.34% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NSDQ kepada USD penukaran adalah $ 0.00166622 setiap NSDQ.

NSDQ420 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,663,282, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B NSDQ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NSDQ didagangkan antara $ 0.00165161 (rendah) dan $ 0.00192825 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01594689, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, NSDQ dipindahkan -2.37% dalam sejam terakhir dan -17.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

NSDQ420 (NSDQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa NSDQ420 ialah $ 1.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NSDQ ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.66M.