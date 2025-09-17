Lagi Mengenai NSURE

Nsure Network Harga (NSURE)

Tidak tersenarai

1 NSURE ke USD Harga Langsung:

$0.0021103
$0.0021103
0.00%1D
USD
Nsure Network (NSURE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:05:27 (UTC+8)

Nsure Network (NSURE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00209995
$ 0.00209995
24J Rendah
$ 0.00211073
$ 0.00211073
24J Tinggi

$ 0.00209995
$ 0.00209995

$ 0.00211073
$ 0.00211073

$ 3.42
$ 3.42

$ 0
$ 0

-0.00%

+0.00%

+7.12%

+7.12%

Nsure Network (NSURE) harga masa nyata ialah $0.0021103. Sepanjang 24 jam yang lalu, NSURE didagangkan antara $ 0.00209995 rendah dan $ 0.00211073 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NSURE sepanjang masa ialah $ 3.42, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NSURE telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.00% dalam 24 jam dan +7.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nsure Network (NSURE) Maklumat Pasaran

$ 49.84K
$ 49.84K

--
--

$ 141.83K
$ 141.83K

23.73M
23.73M

67,526,284.43
67,526,284.43

Had Pasaran semasa Nsure Network ialah $ 49.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NSURE ialah 23.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 67526284.43. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 141.83K.

Nsure Network (NSURE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Nsure Network kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Nsure Network kepada USD adalah $ +0.0001378336.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Nsure Network kepada USD adalah $ +0.0003625868.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Nsure Network kepada USD adalah $ +0.0008701276873217605.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.00%
30 Hari$ +0.0001378336+6.53%
60 Hari$ +0.0003625868+17.18%
90 Hari$ +0.0008701276873217605+70.16%

Apakah itu Nsure Network (NSURE)

NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change.

Nsure Network (NSURE) Sumber

Laman Web Rasmi

Nsure Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nsure Network (NSURE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nsure Network (NSURE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nsure Network.

Semak Nsure Network ramalan harga sekarang!

NSURE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Nsure Network (NSURE)

Memahami tokenomik Nsure Network (NSURE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NSURE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nsure Network (NSURE)

Berapakah nilai Nsure Network (NSURE) hari ini?
Harga langsung NSURE dalam USD ialah 0.0021103 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NSURE ke USD?
Harga semasa NSURE ke USD ialah $ 0.0021103. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nsure Network?
Had pasaran untuk NSURE ialah $ 49.84K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NSURE?
Bekalan edaran NSURE ialah 23.73M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NSURE?
NSURE mencapai harga ATH sebanyak 3.42 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NSURE?
NSURE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan NSURE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NSUREialah -- USD.
Adakah NSURE akan naik lebih tinggi tahun ini?
NSURE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NSUREramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.