Nsure Network (NSURE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00209995 24J Tinggi $ 0.00211073 Sepanjang Masa $ 3.42 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +0.00% Perubahan Harga (7D) +7.12%

Nsure Network (NSURE) harga masa nyata ialah $0.0021103. Sepanjang 24 jam yang lalu, NSURE didagangkan antara $ 0.00209995 rendah dan $ 0.00211073 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NSURE sepanjang masa ialah $ 3.42, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NSURE telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.00% dalam 24 jam dan +7.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nsure Network (NSURE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 49.84K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 141.83K Bekalan Peredaran 23.73M Jumlah Bekalan 67,526,284.43

Had Pasaran semasa Nsure Network ialah $ 49.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NSURE ialah 23.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 67526284.43. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 141.83K.