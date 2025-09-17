Nuance (SN23) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.803918 $ 0.803918 $ 0.803918 24J Rendah $ 0.832461 $ 0.832461 $ 0.832461 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.803918$ 0.803918 $ 0.803918 24J Tinggi $ 0.832461$ 0.832461 $ 0.832461 Sepanjang Masa $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 Harga Terendah $ 0.712148$ 0.712148 $ 0.712148 Perubahan Harga (1J) +0.14% Perubahan Harga (1D) -0.56% Perubahan Harga (7D) -0.38% Perubahan Harga (7D) -0.38%

Nuance (SN23) harga masa nyata ialah $0.809406. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN23 didagangkan antara $ 0.803918 rendah dan $ 0.832461 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN23 sepanjang masa ialah $ 1.39, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.712148.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN23 telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, -0.56% dalam 24 jam dan -0.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nuance (SN23) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Bekalan Peredaran 2.25M 2.25M 2.25M Jumlah Bekalan 2,251,416.13335901 2,251,416.13335901 2,251,416.13335901

Had Pasaran semasa Nuance ialah $ 1.82M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN23 ialah 2.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2251416.13335901. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.82M.