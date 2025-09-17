Nucleon xCFX (XCFX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.230729 $ 0.230729 $ 0.230729 24J Rendah $ 0.241357 $ 0.241357 $ 0.241357 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.230729$ 0.230729 $ 0.230729 24J Tinggi $ 0.241357$ 0.241357 $ 0.241357 Sepanjang Masa $ 0.610639$ 0.610639 $ 0.610639 Harga Terendah $ 0.064895$ 0.064895 $ 0.064895 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) +3.41% Perubahan Harga (7D) +5.45% Perubahan Harga (7D) +5.45%

Nucleon xCFX (XCFX) harga masa nyata ialah $0.238586. Sepanjang 24 jam yang lalu, XCFX didagangkan antara $ 0.230729 rendah dan $ 0.241357 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XCFX sepanjang masa ialah $ 0.610639, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.064895.

Dari segi prestasi jangka pendek, XCFX telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, +3.41% dalam 24 jam dan +5.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nucleon xCFX (XCFX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M Bekalan Peredaran 15.64M 15.64M 15.64M Jumlah Bekalan 15,639,747.68777658 15,639,747.68777658 15,639,747.68777658

Had Pasaran semasa Nucleon xCFX ialah $ 3.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XCFX ialah 15.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 15639747.68777658. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.73M.