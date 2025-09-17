Nucleus Vision (NCASH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.051116$ 0.051116 $ 0.051116 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.17% Perubahan Harga (7D) +0.17%

Nucleus Vision (NCASH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NCASH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NCASH sepanjang masa ialah $ 0.051116, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NCASH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nucleus Vision (NCASH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 98.85K$ 98.85K $ 98.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 340.68K$ 340.68K $ 340.68K Bekalan Peredaran 2.90B 2.90B 2.90B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Nucleus Vision ialah $ 98.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NCASH ialah 2.90B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 340.68K.