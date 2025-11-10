Nuff Respect Harga Hari Ini

Harga langsung Nuff Respect (NUFR) hari ini ialah $ 0.00026839, dengan 4.18% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NUFR kepada USD penukaran adalah $ 0.00026839 setiap NUFR.

Nuff Respect kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 214,700, dengan bekalan edaran sebanyak 799.97M NUFR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NUFR didagangkan antara $ 0.00025549 (rendah) dan $ 0.00027137 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00034488, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0001045.

Dalam prestasi jangka pendek, NUFR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -10.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Nuff Respect (NUFR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 214.70K$ 214.70K $ 214.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 268.38K$ 268.38K $ 268.38K Bekalan Peredaran 799.97M 799.97M 799.97M Jumlah Bekalan 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906

