nuit Harga Hari Ini

Harga langsung nuit (NUIT) hari ini ialah $ 0.00400342, dengan 14.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NUIT kepada USD penukaran adalah $ 0.00400342 setiap NUIT.

nuit kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,003,414, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M NUIT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NUIT didagangkan antara $ 0.0035872 (rendah) dan $ 0.00469232 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.063262, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, NUIT dipindahkan -0.59% dalam sejam terakhir dan -4.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

nuit (NUIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,138.87 999,999,138.87 999,999,138.87

Had Pasaran semasa nuit ialah $ 4.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NUIT ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999138.87. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.00M.