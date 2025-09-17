NULL MATRIX (NULL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4.16 $ 4.16 $ 4.16 24J Rendah $ 4.41 $ 4.41 $ 4.41 24J Tinggi 24J Rendah $ 4.16$ 4.16 $ 4.16 24J Tinggi $ 4.41$ 4.41 $ 4.41 Sepanjang Masa $ 387.03$ 387.03 $ 387.03 Harga Terendah $ 4.16$ 4.16 $ 4.16 Perubahan Harga (1J) -0.55% Perubahan Harga (1D) +1.91% Perubahan Harga (7D) -13.67% Perubahan Harga (7D) -13.67%

NULL MATRIX (NULL) harga masa nyata ialah $4.35. Sepanjang 24 jam yang lalu, NULL didagangkan antara $ 4.16 rendah dan $ 4.41 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NULL sepanjang masa ialah $ 387.03, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 4.16.

Dari segi prestasi jangka pendek, NULL telah berubah sebanyak -0.55% sejak sejam yang lalu, +1.91% dalam 24 jam dan -13.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NULL MATRIX (NULL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.64K$ 37.64K $ 37.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.64K$ 37.64K $ 37.64K Bekalan Peredaran 8.64K 8.64K 8.64K Jumlah Bekalan 8,640.346878230994 8,640.346878230994 8,640.346878230994

Had Pasaran semasa NULL MATRIX ialah $ 37.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NULL ialah 8.64K, dengan jumlah bekalan sebanyak 8640.346878230994. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.64K.