NullTrace (NULL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NULL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NULL sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NULL telah berubah sebanyak -0.79% sejak sejam yang lalu, +6.90% dalam 24 jam dan +12.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NullTrace (NULL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 227.40K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 227.40K Bekalan Peredaran 999.93M Jumlah Bekalan 999,930,065.321623

Had Pasaran semasa NullTrace ialah $ 227.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NULL ialah 999.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999930065.321623. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 227.40K.