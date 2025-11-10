NULS Harga Hari Ini

Harga langsung NULS (NULS) hari ini ialah $ 0.00386913, dengan 0.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NULS kepada USD penukaran adalah $ 0.00386913 setiap NULS.

NULS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 442,007, dengan bekalan edaran sebanyak 114.24M NULS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NULS didagangkan antara $ 0.00384839 (rendah) dan $ 0.00395894 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 8.53, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00328188.

Dalam prestasi jangka pendek, NULS dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan -5.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

NULS (NULS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 442.01K$ 442.01K $ 442.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 516.31K$ 516.31K $ 516.31K Bekalan Peredaran 114.24M 114.24M 114.24M Jumlah Bekalan 133,444,356.9801065 133,444,356.9801065 133,444,356.9801065

