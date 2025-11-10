NULS Harga (NULS)
Harga langsung NULS (NULS) hari ini ialah $ 0.00386913, dengan 0.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NULS kepada USD penukaran adalah $ 0.00386913 setiap NULS.
NULS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 442,007, dengan bekalan edaran sebanyak 114.24M NULS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NULS didagangkan antara $ 0.00384839 (rendah) dan $ 0.00395894 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 8.53, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00328188.
Dalam prestasi jangka pendek, NULS dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan -5.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa NULS ialah $ 442.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NULS ialah 114.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 133444356.9801065. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 516.31K.
Pada hari ini, perubahan harga NULS kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga NULS kepada USD adalah $ -0.0012206780.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga NULS kepada USD adalah $ -0.0023965093.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga NULS kepada USD adalah $ -0.0110821241171327.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.52%
|30 Hari
|$ -0.0012206780
|-31.54%
|60 Hari
|$ -0.0023965093
|-61.93%
|90 Hari
|$ -0.0110821241171327
|-74.12%
Pada tahun 2040, harga NULS berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Nuls (NULS) is a Singaporean based project is trying to develop a highly adaptable blockchain that can be used for enterprise solutions. They have regularly used the phrase “Nuls is nothing, Nuls is everything”. In other words, Nuls is not traditionally defined and can be melded into anything that the community sees fit.
Nuls is looking to solve the problems faced by blockchains by creating one that features modularity and sub-chain operability. The two part design of functional modules and microkernels will provide both an underlying network mechanism and compartmentalized features for the blockchain.Essentially this should provide scalability and security to the blockchain, while adhering to the programming practices of low coupling and high cohesion. And because the blockchain is designed to be modular, it becomes hot pluggable, allowing for the addition or removal of modules at any time.
There are several blockchain problems inhibiting growth and development of the industry that have been identified by the Nuls team. One such issue is the cost of development. Because there is a shortage of blockchain proficient developers, those with skills can command higher salaries.This is simply demand exceeding supply and will eventually level out as more IT professionals learn blockchain skills. That’s when businesses will see greater adoption of the technology, and only the most trustworthy blockchains will be of interest. Nuls is working to make trustworthy solutions to business problems.
Nuls is primarily focused on making blockchain more accessible for developers and businesses. It seeks to do this through its modularity and the use of sub-chains, and hopes to break the complexity associated with blockchain projects, while also solving the scalability issue that is hindering the growth of the industry. Nuls will make trust simpler, increasing the adoption rate of blockchain technology by businesses. They will also lower the cost of entry by removing complexity and increasing the supply of developers capable of programming blockchain applications. Taken all together, the Nuls ecosystem will benefit developers, businesses, and cryptocurrency enthusiasts by providing needed solutions and increasing usage and adoption of blockchain technology.
Check out CoinBureau for the full review of Nuls.
