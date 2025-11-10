Tokenomik NULS (NULS)

Tokenomik NULS (NULS)

Lihat cerapan utama tentang NULS (NULS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:25:26 (UTC+8)


NULS (NULS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk NULS (NULS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 442.80K
Jumlah Bekalan:
$ 133.44M
Bekalan Edaran:
$ 114.24M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 517.23K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 8.53
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00328188
Harga Semasa:
$ 0.00387562
NULS (NULS) Maklumat

Nuls (NULS) is a Singaporean based project is trying to develop a highly adaptable blockchain that can be used for enterprise solutions. They have regularly used the phrase “Nuls is nothing, Nuls is everything”. In other words, Nuls is not traditionally defined and can be melded into anything that the community sees fit.

Nuls is looking to solve the problems faced by blockchains by creating one that features modularity and sub-chain operability. The two part design of functional modules and microkernels will provide both an underlying network mechanism and compartmentalized features for the blockchain.Essentially this should provide scalability and security to the blockchain, while adhering to the programming practices of low coupling and high cohesion. And because the blockchain is designed to be modular, it becomes hot pluggable, allowing for the addition or removal of modules at any time.

There are several blockchain problems inhibiting growth and development of the industry that have been identified by the Nuls team. One such issue is the cost of development. Because there is a shortage of blockchain proficient developers, those with skills can command higher salaries.This is simply demand exceeding supply and will eventually level out as more IT professionals learn blockchain skills. That’s when businesses will see greater adoption of the technology, and only the most trustworthy blockchains will be of interest. Nuls is working to make trustworthy solutions to business problems.

Nuls is primarily focused on making blockchain more accessible for developers and businesses. It seeks to do this through its modularity and the use of sub-chains, and hopes to break the complexity associated with blockchain projects, while also solving the scalability issue that is hindering the growth of the industry. Nuls will make trust simpler, increasing the adoption rate of blockchain technology by businesses. They will also lower the cost of entry by removing complexity and increasing the supply of developers capable of programming blockchain applications. Taken all together, the Nuls ecosystem will benefit developers, businesses, and cryptocurrency enthusiasts by providing needed solutions and increasing usage and adoption of blockchain technology.

Check out CoinBureau for the full review of Nuls.

Laman Web Rasmi:
https://nuls.io/
Kertas putih:
https://nuls.io/api/v1/download/files/papers/white/NULS_Whitepaper_2.0.pdf

Tokenomik NULS (NULS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik NULS (NULS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NULS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NULS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NULS, terokai NULS harga langsung token!

NULS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NULS? Halaman ramalan harga NULS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi