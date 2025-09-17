NumberGoUpTech (TECH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.14% Perubahan Harga (1D) -9.19% Perubahan Harga (7D) +12.10% Perubahan Harga (7D) +12.10%

NumberGoUpTech (TECH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, TECH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TECH sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TECH telah berubah sebanyak -0.14% sejak sejam yang lalu, -9.19% dalam 24 jam dan +12.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NumberGoUpTech (TECH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 172.79K$ 172.79K $ 172.79K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 172.79K$ 172.79K $ 172.79K Bekalan Peredaran 65.24B 65.24B 65.24B Jumlah Bekalan 65,243,672,634.7763 65,243,672,634.7763 65,243,672,634.7763

Had Pasaran semasa NumberGoUpTech ialah $ 172.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TECH ialah 65.24B, dengan jumlah bekalan sebanyak 65243672634.7763. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 172.79K.