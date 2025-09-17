Lagi Mengenai NUMI

NUMINE Token Logo

NUMINE Token Harga (NUMI)

Tidak tersenarai

1 NUMI ke USD Harga Langsung:

$0.10612
+18.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
NUMINE Token (NUMI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:58:20 (UTC+8)

NUMINE Token (NUMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.08926
24J Rendah
$ 0.114818
24J Tinggi

$ 0.08926
$ 0.114818
$ 0.183375
$ 0.052167
+0.86%

+18.13%

+9.77%

+9.77%

NUMINE Token (NUMI) harga masa nyata ialah $0.10612. Sepanjang 24 jam yang lalu, NUMI didagangkan antara $ 0.08926 rendah dan $ 0.114818 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NUMI sepanjang masa ialah $ 0.183375, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.052167.

Dari segi prestasi jangka pendek, NUMI telah berubah sebanyak +0.86% sejak sejam yang lalu, +18.13% dalam 24 jam dan +9.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NUMINE Token (NUMI) Maklumat Pasaran

$ 13.90M
--
$ 105.91M
131.23M
1,000,000,000.0
Had Pasaran semasa NUMINE Token ialah $ 13.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NUMI ialah 131.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 105.91M.

NUMINE Token (NUMI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga NUMINE Token kepada USD adalah $ +0.01628592.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga NUMINE Token kepada USD adalah $ -0.0033524050.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga NUMINE Token kepada USD adalah $ +0.0085193666.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga NUMINE Token kepada USD adalah $ +0.04050660348083684.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01628592+18.13%
30 Hari$ -0.0033524050-3.15%
60 Hari$ +0.0085193666+8.03%
90 Hari$ +0.04050660348083684+61.74%

Apakah itu NUMINE Token (NUMI)

Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine’s purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

NUMINE Token (NUMI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

NUMINE Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NUMINE Token (NUMI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NUMINE Token (NUMI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NUMINE Token.

Semak NUMINE Token ramalan harga sekarang!

NUMI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik NUMINE Token (NUMI)

Memahami tokenomik NUMINE Token (NUMI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NUMI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NUMINE Token (NUMI)

Berapakah nilai NUMINE Token (NUMI) hari ini?
Harga langsung NUMI dalam USD ialah 0.10612 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NUMI ke USD?
Harga semasa NUMI ke USD ialah $ 0.10612. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NUMINE Token?
Had pasaran untuk NUMI ialah $ 13.90M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NUMI?
Bekalan edaran NUMI ialah 131.23M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NUMI?
NUMI mencapai harga ATH sebanyak 0.183375 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NUMI?
NUMI melihat harga ATL sebanyak 0.052167 USD.
Berapakah jumlah dagangan NUMI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NUMIialah -- USD.
Adakah NUMI akan naik lebih tinggi tahun ini?
NUMI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NUMIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
NUMINE Token (NUMI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.