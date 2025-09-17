NUMINE Token (NUMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.08926 24J Tinggi $ 0.114818 Sepanjang Masa $ 0.183375 Harga Terendah $ 0.052167 Perubahan Harga (1J) +0.86% Perubahan Harga (1D) +18.13% Perubahan Harga (7D) +9.77%

NUMINE Token (NUMI) harga masa nyata ialah $0.10612. Sepanjang 24 jam yang lalu, NUMI didagangkan antara $ 0.08926 rendah dan $ 0.114818 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NUMI sepanjang masa ialah $ 0.183375, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.052167.

Dari segi prestasi jangka pendek, NUMI telah berubah sebanyak +0.86% sejak sejam yang lalu, +18.13% dalam 24 jam dan +9.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NUMINE Token (NUMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.90M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 105.91M Bekalan Peredaran 131.23M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa NUMINE Token ialah $ 13.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NUMI ialah 131.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 105.91M.