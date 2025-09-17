Apakah itu Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community. The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions. The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years. Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nummus Aeternitas (NUMMUS) Berapakah nilai Nummus Aeternitas (NUMMUS) hari ini? Harga langsung NUMMUS dalam USD ialah 0.01453992 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NUMMUS ke USD? $ 0.01453992 . Lihat Harga semasa NUMMUS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Nummus Aeternitas? Had pasaran untuk NUMMUS ialah $ 1.45M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NUMMUS? Bekalan edaran NUMMUS ialah 100.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NUMMUS? NUMMUS mencapai harga ATH sebanyak 0.169721 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NUMMUS? NUMMUS melihat harga ATL sebanyak 0.00785804 USD . Berapakah jumlah dagangan NUMMUS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NUMMUSialah -- USD . Adakah NUMMUS akan naik lebih tinggi tahun ini? NUMMUS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NUMMUSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

