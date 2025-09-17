Nuritopia (NBLU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00145784 $ 0.00145784 $ 0.00145784 24J Rendah $ 0.00148689 $ 0.00148689 $ 0.00148689 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00145784$ 0.00145784 $ 0.00145784 24J Tinggi $ 0.00148689$ 0.00148689 $ 0.00148689 Sepanjang Masa $ 0.01740432$ 0.01740432 $ 0.01740432 Harga Terendah $ 0.00136302$ 0.00136302 $ 0.00136302 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) +1.26% Perubahan Harga (7D) +4.68% Perubahan Harga (7D) +4.68%

Nuritopia (NBLU) harga masa nyata ialah $0.00148012. Sepanjang 24 jam yang lalu, NBLU didagangkan antara $ 0.00145784 rendah dan $ 0.00148689 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NBLU sepanjang masa ialah $ 0.01740432, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00136302.

Dari segi prestasi jangka pendek, NBLU telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, +1.26% dalam 24 jam dan +4.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nuritopia (NBLU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.40M$ 7.40M $ 7.40M Bekalan Peredaran 1.96B 1.96B 1.96B Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Nuritopia ialah $ 2.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NBLU ialah 1.96B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.40M.