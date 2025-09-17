Apakah itu NUSA (NUSA)

NUSA's Vision: Enabling an accessible Web3 experience for everyone. We see the future of internet technology will enter the Web3 era where all internet users can have full control over their belongings on the internet. NUSA Features: - Lending Market: Enable users to deposit cryptocurrencies and earn interest or borrow other crypto assets against them. - Swap: Swap your tokens within the BEP20 network a few clicks away. Hassle-free, secure, and low-cost swap platform. - Liquidity Provider: By adding liquidity to pairing tokens, you will get an LP token that can be utilized to get a percentage of the swap fee from the respective liquidity pool. - Farm Pools: More ways to circulate your earnings; Rather than holding your LP token, put it in the farm pools for staking and get a NUSA reward. - Airdrop: Join a strong community by supporting a project while getting rewarded. - Governance Token: NUSA will launch a governance mechanism where holders can get a portion of the revenue generated by Nusa protocols. (Coming Soon!) - NFT Marketplace: NFT marketplace to buy and sell your favorite NFT on the Polygon network. (Coming soon!) There are several utilities for NUSA: - Add any BEP20 token into Nusa Lending Market. - The requirement to join Nusa Airdrop and many other events. You can say it is a participation ticket to join events. - Governance token. In NUSA, there is a governance model where the staked Nusa will represent your portion in a protocol revenue distribution monthly. (Coming soon) - More utilities will be developed as more features are being developed.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

NUSA (NUSA) Sumber Laman Web Rasmi

NUSA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NUSA (NUSA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NUSA (NUSA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NUSA.

Semak NUSA ramalan harga sekarang!

NUSA kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik NUSA (NUSA)

Memahami tokenomik NUSA (NUSA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NUSA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NUSA (NUSA) Berapakah nilai NUSA (NUSA) hari ini? Harga langsung NUSA dalam USD ialah 9.44 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NUSA ke USD? $ 9.44 . Lihat Harga semasa NUSA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran NUSA? Had pasaran untuk NUSA ialah $ 874.67K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NUSA? Bekalan edaran NUSA ialah 92.63K USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NUSA? NUSA mencapai harga ATH sebanyak 28.28 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NUSA? NUSA melihat harga ATL sebanyak 5.35 USD . Berapakah jumlah dagangan NUSA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NUSAialah -- USD . Adakah NUSA akan naik lebih tinggi tahun ini? NUSA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NUSAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

NUSA (NUSA) Kemas Kini Industri Penting