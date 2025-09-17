Nutcash (NCASH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01053795 24J Tinggi $ 0.01126203 Sepanjang Masa $ 0.04601289 Harga Terendah $ 0.00403238 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +3.92% Perubahan Harga (7D) +11.12%

Nutcash (NCASH) harga masa nyata ialah $0.01112635. Sepanjang 24 jam yang lalu, NCASH didagangkan antara $ 0.01053795 rendah dan $ 0.01126203 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NCASH sepanjang masa ialah $ 0.04601289, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00403238.

Dari segi prestasi jangka pendek, NCASH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +3.92% dalam 24 jam dan +11.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nutcash (NCASH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 94.75K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 116.83K Bekalan Peredaran 8.52M Jumlah Bekalan 10,500,000.0

Had Pasaran semasa Nutcash ialah $ 94.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NCASH ialah 8.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 116.83K.