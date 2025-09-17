NutCoin (NUT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) -0.78% Perubahan Harga (7D) +8.99% Perubahan Harga (7D) +8.99%

NutCoin (NUT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NUT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NUT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NUT telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, -0.78% dalam 24 jam dan +8.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NutCoin (NUT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 777.55K$ 777.55K $ 777.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 777.55K$ 777.55K $ 777.55K Bekalan Peredaran 21.00T 21.00T 21.00T Jumlah Bekalan 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa NutCoin ialah $ 777.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NUT ialah 21.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 777.55K.