Tokenomik NutCoin (NUT)
NutCoin (NUT) Maklumat
Nutcoin (NUT) is a memecoin deployed on Ethereum with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes and for building a strong community around NUTS memes creation. The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 100% of Liquidity Provider (LP) tokens have been burnt (more precisely: sent to the token contract where no one can access it) and 100% of the 21 trillion token supply has been sent to the Uniswap Pool, in order to be fully community oriented with no team driving the token.
What Makes NUT Unique? The uniqueness lies in the large spectrum of possibilities regarding the use of the word "NUT".
NutCoin (NUT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk NutCoin (NUT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik NutCoin (NUT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik NutCoin (NUT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token NUT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token NUT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik NUT, terokai NUT harga langsung token!
