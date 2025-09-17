Nutflex (NUT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00851791$ 0.00851791 $ 0.00851791 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.40% Perubahan Harga (7D) +6.36% Perubahan Harga (7D) +6.36%

Nutflex (NUT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NUT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NUT sepanjang masa ialah $ 0.00851791, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NUT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.40% dalam 24 jam dan +6.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nutflex (NUT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.02K$ 23.02K $ 23.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.02K$ 23.02K $ 23.02K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,998,804.0 999,998,804.0 999,998,804.0

Had Pasaran semasa Nutflex ialah $ 23.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NUT ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999998804.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.02K.