Nuvola Digital Logo

Nuvola Digital Harga (NVL)

Tidak tersenarai

1 NVL ke USD Harga Langsung:

$0.513998
$0.513998$0.513998
+3.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Nuvola Digital (NVL) Carta Harga Langsung
Nuvola Digital (NVL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.480618
$ 0.480618$ 0.480618
24J Rendah
$ 0.515824
$ 0.515824$ 0.515824
24J Tinggi

$ 0.480618
$ 0.480618$ 0.480618

$ 0.515824
$ 0.515824$ 0.515824

$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

$ 0.137608
$ 0.137608$ 0.137608

+1.96%

+2.96%

+2.43%

+2.43%

Nuvola Digital (NVL) harga masa nyata ialah $0.514257. Sepanjang 24 jam yang lalu, NVL didagangkan antara $ 0.480618 rendah dan $ 0.515824 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NVL sepanjang masa ialah $ 1.93, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.137608.

Dari segi prestasi jangka pendek, NVL telah berubah sebanyak +1.96% sejak sejam yang lalu, +2.96% dalam 24 jam dan +2.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nuvola Digital (NVL) Maklumat Pasaran

$ 8.73M
$ 8.73M$ 8.73M

--
----

$ 10.80M
$ 10.80M$ 10.80M

16.98M
16.98M 16.98M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Nuvola Digital ialah $ 8.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NVL ialah 16.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.80M.

Nuvola Digital (NVL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Nuvola Digital kepada USD adalah $ +0.01479634.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Nuvola Digital kepada USD adalah $ -0.1688185394.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Nuvola Digital kepada USD adalah $ -0.1783664406.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Nuvola Digital kepada USD adalah $ -0.0677686470532523.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01479634+2.96%
30 Hari$ -0.1688185394-32.82%
60 Hari$ -0.1783664406-34.68%
90 Hari$ -0.0677686470532523-11.64%

Apakah itu Nuvola Digital (NVL)

Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains.

Nuvola Digital (NVL) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Nuvola Digital Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nuvola Digital (NVL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nuvola Digital (NVL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nuvola Digital.

Semak Nuvola Digital ramalan harga sekarang!

NVL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Nuvola Digital (NVL)

Memahami tokenomik Nuvola Digital (NVL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NVL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nuvola Digital (NVL)

Berapakah nilai Nuvola Digital (NVL) hari ini?
Harga langsung NVL dalam USD ialah 0.514257 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NVL ke USD?
Harga semasa NVL ke USD ialah $ 0.514257. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nuvola Digital?
Had pasaran untuk NVL ialah $ 8.73M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NVL?
Bekalan edaran NVL ialah 16.98M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NVL?
NVL mencapai harga ATH sebanyak 1.93 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NVL?
NVL melihat harga ATL sebanyak 0.137608 USD.
Berapakah jumlah dagangan NVL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NVLialah -- USD.
Adakah NVL akan naik lebih tinggi tahun ini?
NVL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NVLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.