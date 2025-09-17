Nuvola Digital (NVL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.480618 $ 0.480618 $ 0.480618 24J Rendah $ 0.515824 $ 0.515824 $ 0.515824 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.480618$ 0.480618 $ 0.480618 24J Tinggi $ 0.515824$ 0.515824 $ 0.515824 Sepanjang Masa $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 Harga Terendah $ 0.137608$ 0.137608 $ 0.137608 Perubahan Harga (1J) +1.96% Perubahan Harga (1D) +2.96% Perubahan Harga (7D) +2.43% Perubahan Harga (7D) +2.43%

Nuvola Digital (NVL) harga masa nyata ialah $0.514257. Sepanjang 24 jam yang lalu, NVL didagangkan antara $ 0.480618 rendah dan $ 0.515824 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NVL sepanjang masa ialah $ 1.93, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.137608.

Dari segi prestasi jangka pendek, NVL telah berubah sebanyak +1.96% sejak sejam yang lalu, +2.96% dalam 24 jam dan +2.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nuvola Digital (NVL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.73M$ 8.73M $ 8.73M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.80M$ 10.80M $ 10.80M Bekalan Peredaran 16.98M 16.98M 16.98M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Nuvola Digital ialah $ 8.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NVL ialah 16.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.80M.