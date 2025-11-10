Nuwa World by Virtuals Harga Hari Ini

Harga langsung Nuwa World by Virtuals (NUWA) hari ini ialah $ 0.00080188, dengan 2.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NUWA kepada USD penukaran adalah $ 0.00080188 setiap NUWA.

Nuwa World by Virtuals kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 245,986, dengan bekalan edaran sebanyak 306.76M NUWA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NUWA didagangkan antara $ 0.00073934 (rendah) dan $ 0.00081587 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00137151, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00050751.

Dalam prestasi jangka pendek, NUWA dipindahkan -1.14% dalam sejam terakhir dan -18.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 245.99K$ 245.99K $ 245.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 801.88K$ 801.88K $ 801.88K Bekalan Peredaran 306.76M 306.76M 306.76M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Nuwa World by Virtuals ialah $ 245.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NUWA ialah 306.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 801.88K.