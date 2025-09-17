Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 10.17 $ 10.17 $ 10.17 24J Rendah $ 10.17 $ 10.17 $ 10.17 24J Tinggi 24J Rendah $ 10.17$ 10.17 $ 10.17 24J Tinggi $ 10.17$ 10.17 $ 10.17 Sepanjang Masa $ 697.77$ 697.77 $ 697.77 Harga Terendah $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) harga masa nyata ialah $10.17. Sepanjang 24 jam yang lalu, DNVDA didagangkan antara $ 10.17 rendah dan $ 10.17 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DNVDA sepanjang masa ialah $ 697.77, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.33.

Dari segi prestasi jangka pendek, DNVDA telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Bekalan Peredaran 121.75K 121.75K 121.75K Jumlah Bekalan 121,746.62489464 121,746.62489464 121,746.62489464

Had Pasaran semasa Nvidia Tokenized Stock Defichain ialah $ 1.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DNVDA ialah 121.75K, dengan jumlah bekalan sebanyak 121746.62489464. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.24M.