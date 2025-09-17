Apakah itu NX Token (NX)

NX Finance: A Comprehensive Yield and Point Leveraging Protocol on Solana Launched in Q2 2024, NX Finance is a decentralized yield and leverage protocol designed to offer a wide range of financial strategies within the Solana ecosystem. The platform integrates both yield aggregation and PointFi mechanisms, allowing users to maximize returns through leveraged positions, yield farming, and point-based rewards. As a composable leverage protocol, NX Finance supports multiple strategies tailored to different risk tolerances, enabling users to optimize their financial returns in a manner aligned with their specific investment goals. Key Features Leverage Strategies: NX Finance provides several leveraging options to enhance yields. The platform allows up to 10x leverage on interest-bearing assets through its Fulcrum Strategy, which uses Jupiter Liquidity Pool (JLP) as the underlying asset. Users can also leverage their positions up to 10x through the Gold Mining Strategy, which focuses on point farming and maximizing airdrop rewards. Diverse Collateral Options: The platform currently supports the use of Solana-based liquid staking tokens (LSTs) like vSOL and jupSOL as collateral, with plans to expand collateral types further. This flexibility allows users to choose collateral that aligns with their risk appetite and market outlook. No Active Management for Lenders: Lenders on NX Finance can deposit assets such as SOL or USDC into lending vaults without the need for active management. The platform’s automated strategies handle yield generation while protecting the principal, ensuring steady returns without requiring continuous user intervention. Fee Structure: NX Finance adopts a transparent fee model. A 10% performance fee is charged only on profits, with no fees applied in the event of losses. This contrasts with competitors who charge fees regardless of performance, creating a more favorable environment for users.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

NX Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NX Token (NX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NX Token (NX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NX Token.

Semak NX Token ramalan harga sekarang!

NX kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik NX Token (NX)

Memahami tokenomik NX Token (NX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NX Token (NX) Berapakah nilai NX Token (NX) hari ini? Harga langsung NX dalam USD ialah 0.03032463 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NX ke USD? $ 0.03032463 . Lihat Harga semasa NX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran NX Token? Had pasaran untuk NX ialah $ 1.16M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NX? Bekalan edaran NX ialah 38.32M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NX? NX mencapai harga ATH sebanyak 0.100419 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NX? NX melihat harga ATL sebanyak 0.02453996 USD . Berapakah jumlah dagangan NX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NXialah -- USD . Adakah NX akan naik lebih tinggi tahun ini? NX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

NX Token (NX) Kemas Kini Industri Penting