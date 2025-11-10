Nyan Cat Harga Hari Ini

Harga langsung Nyan Cat (NYAN) hari ini ialah $ 0.00132032, dengan 0.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NYAN kepada USD penukaran adalah $ 0.00132032 setiap NYAN.

Nyan Cat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,304,117, dengan bekalan edaran sebanyak 999.98M NYAN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NYAN didagangkan antara $ 0.00122302 (rendah) dan $ 0.00135724 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00637036, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, NYAN dipindahkan +6.46% dalam sejam terakhir dan -20.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Nyan Cat (NYAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Bekalan Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Jumlah Bekalan 999,979,528.701393 999,979,528.701393 999,979,528.701393

Had Pasaran semasa Nyan Cat ialah $ 1.30M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NYAN ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999979528.701393. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.30M.