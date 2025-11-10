Nyan Heroes Harga Hari Ini

Harga langsung Nyan Heroes (NYAN) hari ini ialah --, dengan 0.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NYAN kepada USD penukaran adalah -- setiap NYAN.

Nyan Heroes kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 127,028, dengan bekalan edaran sebanyak 146.35M NYAN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NYAN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.457078, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, NYAN dipindahkan -0.30% dalam sejam terakhir dan -20.64% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Nyan Heroes (NYAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 127.03K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 867.97K Bekalan Peredaran 146.35M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

