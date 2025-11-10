Nyan Meme Coin Harga Hari Ini

Harga langsung Nyan Meme Coin (NYAN) hari ini ialah --, dengan 3.68% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NYAN kepada USD penukaran adalah -- setiap NYAN.

Nyan Meme Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 210,537, dengan bekalan edaran sebanyak 63.17T NYAN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NYAN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, NYAN dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -17.39% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Nyan Meme Coin (NYAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 210.54K$ 210.54K $ 210.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 210.54K$ 210.54K $ 210.54K Bekalan Peredaran 63.17T 63.17T 63.17T Jumlah Bekalan 63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0

Had Pasaran semasa Nyan Meme Coin ialah $ 210.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NYAN ialah 63.17T, dengan jumlah bekalan sebanyak 63172200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 210.54K.