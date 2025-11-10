Nyla AI Harga Hari Ini

Harga langsung Nyla AI (NYLA) hari ini ialah $ 0.00253469, dengan 11.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NYLA kepada USD penukaran adalah $ 0.00253469 setiap NYLA.

Nyla AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,536,094, dengan bekalan edaran sebanyak 999.99M NYLA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NYLA didagangkan antara $ 0.00222719 (rendah) dan $ 0.00257654 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00976394, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00131479.

Dalam prestasi jangka pendek, NYLA dipindahkan -1.03% dalam sejam terakhir dan -14.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Nyla AI (NYLA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.54M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.54M Bekalan Peredaran 999.99M Jumlah Bekalan 999,986,790.43

Had Pasaran semasa Nyla AI ialah $ 2.54M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NYLA ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999986790.43. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.54M.