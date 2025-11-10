Tokenomik Nyvo (NYVO)

Lihat cerapan utama tentang Nyvo (NYVO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:51:03 (UTC+8)
USD

Nyvo (NYVO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Nyvo (NYVO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 5.98K
Jumlah Bekalan:
$ 994.27M
Bekalan Edaran:
$ 973.80M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.11K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Nyvo (NYVO) Maklumat

Nyvo is a cutting-edge platform that allows anyone to create fully functional decentralized applications (dApps) using simple natural language prompts. In other words, users describe the app they want in plain English, and Nyvo’s AI-driven engine automatically generates both the on-chain smart contract backend and the web-based frontend, delivering a live blockchain application within minutes. This “prompt-to-dApp” approach dramatically lowers the barriers to Web3 development by removing the need to write code or navigate complex developer tools.The result is that developers, entrepreneurs, and even non-technical users can go from an idea to a deployed dApp faster and easier than ever before.

Laman Web Rasmi:
https://www.nyvo.dev/

Tokenomik Nyvo (NYVO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Nyvo (NYVO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NYVO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NYVO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NYVO, terokai NYVO harga langsung token!

NYVO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NYVO? Halaman ramalan harga NYVO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

