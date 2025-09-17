Nyx by Virtuals (NYX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.0144835 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -2.81%

Nyx by Virtuals (NYX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NYX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NYX sepanjang masa ialah $ 0.0144835, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NYX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -2.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nyx by Virtuals (NYX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 25.01K$ 25.01K $ 25.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.01K$ 25.01K $ 25.01K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,998,617.965536 999,998,617.965536 999,998,617.965536

Had Pasaran semasa Nyx by Virtuals ialah $ 25.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NYX ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999998617.965536. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.01K.