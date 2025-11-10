Nyx Eternal Harga Hari Ini

Harga langsung Nyx Eternal (NYX) hari ini ialah --, dengan 4.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NYX kepada USD penukaran adalah -- setiap NYX.

Nyx Eternal kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 54,592, dengan bekalan edaran sebanyak 978.98M NYX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NYX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01124481, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, NYX dipindahkan +3.98% dalam sejam terakhir dan -46.83% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Nyx Eternal (NYX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 54.59K$ 54.59K $ 54.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 54.59K$ 54.59K $ 54.59K Bekalan Peredaran 978.98M 978.98M 978.98M Jumlah Bekalan 978,976,107.621321 978,976,107.621321 978,976,107.621321

Had Pasaran semasa Nyx Eternal ialah $ 54.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NYX ialah 978.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 978976107.621321. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.59K.