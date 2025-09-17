Lagi Mengenai NYXC

Nyxia AI Logo

Nyxia AI Harga (NYXC)

Tidak tersenarai

1 NYXC ke USD Harga Langsung:

$0.01172403
$0.01172403$0.01172403
-1.50%1D
USD
Nyxia AI (NYXC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:03:00 (UTC+8)

Nyxia AI (NYXC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01120934
$ 0.01120934$ 0.01120934
24J Rendah
$ 0.0122845
$ 0.0122845$ 0.0122845
24J Tinggi

$ 0.01120934
$ 0.01120934$ 0.01120934

$ 0.0122845
$ 0.0122845$ 0.0122845

$ 0.475061
$ 0.475061$ 0.475061

$ 0.00281098
$ 0.00281098$ 0.00281098

+1.85%

-1.60%

-2.92%

-2.92%

Nyxia AI (NYXC) harga masa nyata ialah $0.01172068. Sepanjang 24 jam yang lalu, NYXC didagangkan antara $ 0.01120934 rendah dan $ 0.0122845 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NYXC sepanjang masa ialah $ 0.475061, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00281098.

Dari segi prestasi jangka pendek, NYXC telah berubah sebanyak +1.85% sejak sejam yang lalu, -1.60% dalam 24 jam dan -2.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nyxia AI (NYXC) Maklumat Pasaran

$ 117.24K
$ 117.24K$ 117.24K

--
----

$ 117.24K
$ 117.24K$ 117.24K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Nyxia AI ialah $ 117.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NYXC ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 117.24K.

Nyxia AI (NYXC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Nyxia AI kepada USD adalah $ -0.00019165599481355.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Nyxia AI kepada USD adalah $ +0.0041488909.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Nyxia AI kepada USD adalah $ -0.0005349822.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Nyxia AI kepada USD adalah $ -0.001463031143209036.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00019165599481355-1.60%
30 Hari$ +0.0041488909+35.40%
60 Hari$ -0.0005349822-4.56%
90 Hari$ -0.001463031143209036-11.09%

Apakah itu Nyxia AI (NYXC)

Project Nyxia is the Spiritual Layer of AI and as such builds applications (Layer 2) and products (Layer 3) on AI, all based around the magic feline representation Nyxia and Nyxia's Brand Promise rooted upon positivity, arts and spirituality.

Nyxia AI (NYXC) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Nyxia AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nyxia AI (NYXC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nyxia AI (NYXC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nyxia AI.

Semak Nyxia AI ramalan harga sekarang!

NYXC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Nyxia AI (NYXC)

Memahami tokenomik Nyxia AI (NYXC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NYXC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nyxia AI (NYXC)

Berapakah nilai Nyxia AI (NYXC) hari ini?
Harga langsung NYXC dalam USD ialah 0.01172068 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NYXC ke USD?
Harga semasa NYXC ke USD ialah $ 0.01172068. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nyxia AI?
Had pasaran untuk NYXC ialah $ 117.24K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NYXC?
Bekalan edaran NYXC ialah 10.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NYXC?
NYXC mencapai harga ATH sebanyak 0.475061 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NYXC?
NYXC melihat harga ATL sebanyak 0.00281098 USD.
Berapakah jumlah dagangan NYXC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NYXCialah -- USD.
Adakah NYXC akan naik lebih tinggi tahun ini?
NYXC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NYXCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:03:00 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.