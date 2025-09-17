Nyxia AI (NYXC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01120934 $ 0.01120934 $ 0.01120934 24J Rendah $ 0.0122845 $ 0.0122845 $ 0.0122845 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01120934$ 0.01120934 $ 0.01120934 24J Tinggi $ 0.0122845$ 0.0122845 $ 0.0122845 Sepanjang Masa $ 0.475061$ 0.475061 $ 0.475061 Harga Terendah $ 0.00281098$ 0.00281098 $ 0.00281098 Perubahan Harga (1J) +1.85% Perubahan Harga (1D) -1.60% Perubahan Harga (7D) -2.92% Perubahan Harga (7D) -2.92%

Nyxia AI (NYXC) harga masa nyata ialah $0.01172068. Sepanjang 24 jam yang lalu, NYXC didagangkan antara $ 0.01120934 rendah dan $ 0.0122845 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NYXC sepanjang masa ialah $ 0.475061, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00281098.

Dari segi prestasi jangka pendek, NYXC telah berubah sebanyak +1.85% sejak sejam yang lalu, -1.60% dalam 24 jam dan -2.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nyxia AI (NYXC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 117.24K$ 117.24K $ 117.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 117.24K$ 117.24K $ 117.24K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Nyxia AI ialah $ 117.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NYXC ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 117.24K.