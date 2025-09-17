Nyzo (NYZO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00827266 $ 0.00827266 $ 0.00827266 24J Rendah $ 0.00890302 $ 0.00890302 $ 0.00890302 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00827266$ 0.00827266 $ 0.00827266 24J Tinggi $ 0.00890302$ 0.00890302 $ 0.00890302 Sepanjang Masa $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 Harga Terendah $ 0.00209566$ 0.00209566 $ 0.00209566 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -4.18% Perubahan Harga (7D) +2.28% Perubahan Harga (7D) +2.28%

Nyzo (NYZO) harga masa nyata ialah $0.00844524. Sepanjang 24 jam yang lalu, NYZO didagangkan antara $ 0.00827266 rendah dan $ 0.00890302 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NYZO sepanjang masa ialah $ 1.59, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00209566.

Dari segi prestasi jangka pendek, NYZO telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -4.18% dalam 24 jam dan +2.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nyzo (NYZO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 197.92K$ 197.92K $ 197.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 844.23K$ 844.23K $ 844.23K Bekalan Peredaran 23.44M 23.44M 23.44M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Nyzo ialah $ 197.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NYZO ialah 23.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 844.23K.