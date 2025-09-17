O Intelligence Coin (OI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 26,648,988 24J Tinggi $ 30,507,936 Sepanjang Masa $ 213,062,243 Harga Terendah $ 7,375,145 Perubahan Harga (1J) +0.41% Perubahan Harga (1D) +8.37% Perubahan Harga (7D) +68.24%

O Intelligence Coin (OI) harga masa nyata ialah $29,892,956. Sepanjang 24 jam yang lalu, OI didagangkan antara $ 26,648,988 rendah dan $ 30,507,936 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OI sepanjang masa ialah $ 213,062,243, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 7,375,145.

Dari segi prestasi jangka pendek, OI telah berubah sebanyak +0.41% sejak sejam yang lalu, +8.37% dalam 24 jam dan +68.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

O Intelligence Coin (OI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.91M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.91M Bekalan Peredaran 1.00 Jumlah Bekalan 1.0

Had Pasaran semasa O Intelligence Coin ialah $ 29.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OI ialah 1.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.91M.