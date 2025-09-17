O3 (O3) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.152159 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.67%

O3 (O3) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, O3 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi O3 sepanjang masa ialah $ 0.152159, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, O3 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

O3 (O3) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 671.27 Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.57K Bekalan Peredaran 7.01M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa O3 ialah $ 671.27, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran O3 ialah 7.01M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.57K.