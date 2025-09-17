O3 Swap (O3) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00181516 $ 0.00181516 $ 0.00181516 24J Rendah $ 0.00183567 $ 0.00183567 $ 0.00183567 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00181516$ 0.00181516 $ 0.00181516 24J Tinggi $ 0.00183567$ 0.00183567 $ 0.00183567 Sepanjang Masa $ 14.87$ 14.87 $ 14.87 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.17% Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) +11.36% Perubahan Harga (7D) +11.36%

O3 Swap (O3) harga masa nyata ialah $0.001822. Sepanjang 24 jam yang lalu, O3 didagangkan antara $ 0.00181516 rendah dan $ 0.00183567 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi O3 sepanjang masa ialah $ 14.87, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, O3 telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan +11.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

O3 Swap (O3) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 65.09K$ 65.09K $ 65.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 90.17K$ 90.17K $ 90.17K Bekalan Peredaran 35.73M 35.73M 35.73M Jumlah Bekalan 49,489,972.31377274 49,489,972.31377274 49,489,972.31377274

Had Pasaran semasa O3 Swap ialah $ 65.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran O3 ialah 35.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 49489972.31377274. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 90.17K.