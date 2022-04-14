Tokenomik O3 Swap (O3)
O3 Swap, a proprietary cross-chain aggregation protocol, was designed to achieve more efficient trading pathways using 2 solutions. The first solution is Liquidity Aggregation - aggregating the liquidity source across leading Decentralized Exchanges(DEXs) from mainstream blockchains. Another part is Cross-Chain Exchange - implementing cross-chain protocols that allow DeFi users to freely exchange cross-chain assets with one click within their own wallet.
There are plenty of sources available in the cryptocurrency market, especially with the emerging burst of Layer 2 projects on Ethereum as well as decentralized environments such as chainBinance Smart Chain and Huobi Eco Chain. These chains are independent from each other, the assets of which are not interconvertible. O3 Swap is changing the game in an effort to realize the interconversion of assets from separate chains. At the same time, O3 aggregator provides the best price quote from more than 10 DEXs for users who are seeking for the best price.
O3 Swap (O3) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk O3 Swap (O3), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik O3 Swap (O3): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik O3 Swap (O3) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token O3 yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token O3 yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik O3, terokai O3 harga langsung token!
O3 Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju O3? Halaman ramalan harga O3 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.