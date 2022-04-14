Tokenomik O3 (O3)

Lihat cerapan utama tentang O3 (O3), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
O3 (O3) Maklumat

O3 Layer is a modular Layer 3 blockchain built on Bitcoin, designed to improve scalability, efficiency, and interoperability. By combining Arbitrum Orbit for execution, Avail for data availability, and Layeredge for verification, it enables fast, secure, and cost-effective transactions. With zk-proof technology and support for Real-World Assets (RWA) and dApps, O3 Layer unlocks Bitcoin's potential beyond digital gold, proving transactions on Bitcoin Layer 1. Focused on decentralization, it prioritizes community-driven development, offering a robust, scalable solution for the blockchain ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://o3layer.com/
Kertas putih:
https://docs.o3layer.com/

O3 (O3) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk O3 (O3), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 778.22
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 7.01M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 11.10K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.152159
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00011097
Tokenomik O3 (O3): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik O3 (O3) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token O3 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token O3 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik O3, terokai O3 harga langsung token!

O3 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju O3? Halaman ramalan harga O3 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

