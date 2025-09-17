OATH (OATH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.664838$ 0.664838 $ 0.664838 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) +0.69% Perubahan Harga (7D) +22.49% Perubahan Harga (7D) +22.49%

OATH (OATH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OATH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OATH sepanjang masa ialah $ 0.664838, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OATH telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, +0.69% dalam 24 jam dan +22.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OATH (OATH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 130.91K$ 130.91K $ 130.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 130.98K$ 130.98K $ 130.98K Bekalan Peredaran 171.42M 171.42M 171.42M Jumlah Bekalan 171,521,630.1008712 171,521,630.1008712 171,521,630.1008712

Had Pasaran semasa OATH ialah $ 130.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OATH ialah 171.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 171521630.1008712. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 130.98K.