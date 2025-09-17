OAX (OAX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01196375 $ 0.01196375 $ 0.01196375 24J Rendah $ 0.01270109 $ 0.01270109 $ 0.01270109 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01196375$ 0.01196375 $ 0.01196375 24J Tinggi $ 0.01270109$ 0.01270109 $ 0.01270109 Sepanjang Masa $ 2.34$ 2.34 $ 2.34 Harga Terendah $ 0.00953392$ 0.00953392 $ 0.00953392 Perubahan Harga (1J) +0.33% Perubahan Harga (1D) -3.97% Perubahan Harga (7D) -15.36% Perubahan Harga (7D) -15.36%

OAX (OAX) harga masa nyata ialah $0.01204316. Sepanjang 24 jam yang lalu, OAX didagangkan antara $ 0.01196375 rendah dan $ 0.01270109 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OAX sepanjang masa ialah $ 2.34, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00953392.

Dari segi prestasi jangka pendek, OAX telah berubah sebanyak +0.33% sejak sejam yang lalu, -3.97% dalam 24 jam dan -15.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OAX (OAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 673.61K$ 673.61K $ 673.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Bekalan Peredaran 55.79M 55.79M 55.79M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa OAX ialah $ 673.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OAX ialah 55.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.21M.