OBEX Harga Hari Ini

Harga langsung OBEX (OBEX) hari ini ialah $ 0.00041908, dengan 3.37% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OBEX kepada USD penukaran adalah $ 0.00041908 setiap OBEX.

OBEX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 419,059, dengan bekalan edaran sebanyak 999.95M OBEX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OBEX didagangkan antara $ 0.00040518 (rendah) dan $ 0.00044641 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00180106, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00029704.

Dalam prestasi jangka pendek, OBEX dipindahkan +1.41% dalam sejam terakhir dan -24.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

OBEX (OBEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 419.06K$ 419.06K $ 419.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 419.06K$ 419.06K $ 419.06K Bekalan Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Jumlah Bekalan 999,952,575.817519 999,952,575.817519 999,952,575.817519

Had Pasaran semasa OBEX ialah $ 419.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OBEX ialah 999.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999952575.817519. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 419.06K.