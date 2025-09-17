Obi PNut Kenobi (OPK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04561382$ 0.04561382 $ 0.04561382 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.41% Perubahan Harga (1D) +5.87% Perubahan Harga (7D) -3.27% Perubahan Harga (7D) -3.27%

Obi PNut Kenobi (OPK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OPK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OPK sepanjang masa ialah $ 0.04561382, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OPK telah berubah sebanyak +0.41% sejak sejam yang lalu, +5.87% dalam 24 jam dan -3.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Obi PNut Kenobi (OPK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 208.02K$ 208.02K $ 208.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 208.02K$ 208.02K $ 208.02K Bekalan Peredaran 999.19M 999.19M 999.19M Jumlah Bekalan 999,194,525.721692 999,194,525.721692 999,194,525.721692

Had Pasaran semasa Obi PNut Kenobi ialah $ 208.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OPK ialah 999.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999194525.721692. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 208.02K.