Obortech (OBOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.132549$ 0.132549 $ 0.132549 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +4.14% Perubahan Harga (7D) +4.14%

Obortech (OBOT) harga masa nyata ialah $0.00762048. Sepanjang 24 jam yang lalu, OBOT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OBOT sepanjang masa ialah $ 0.132549, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OBOT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Obortech (OBOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M Bekalan Peredaran 197.50M 197.50M 197.50M Jumlah Bekalan 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Had Pasaran semasa Obortech ialah $ 1.51M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OBOT ialah 197.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.29M.