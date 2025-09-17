Observer (OBSR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00142227 24J Tinggi $ 0.00146385 Sepanjang Masa $ 0.06177 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.59% Perubahan Harga (1D) -0.17% Perubahan Harga (7D) +0.53%

Observer (OBSR) harga masa nyata ialah $0.00144637. Sepanjang 24 jam yang lalu, OBSR didagangkan antara $ 0.00142227 rendah dan $ 0.00146385 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OBSR sepanjang masa ialah $ 0.06177, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OBSR telah berubah sebanyak -0.59% sejak sejam yang lalu, -0.17% dalam 24 jam dan +0.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Observer (OBSR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.98M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.25M Bekalan Peredaran 6.21B Jumlah Bekalan 14,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Observer ialah $ 8.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OBSR ialah 6.21B, dengan jumlah bekalan sebanyak 14000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.25M.