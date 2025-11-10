Obsidian Harga Hari Ini

Harga langsung Obsidian (OBS) hari ini ialah $ 0.00004574, dengan 1.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OBS kepada USD penukaran adalah $ 0.00004574 setiap OBS.

Obsidian kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 457,042, dengan bekalan edaran sebanyak 9.99B OBS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OBS didagangkan antara $ 0.00004423 (rendah) dan $ 0.00004632 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0000853, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004114.

Dalam prestasi jangka pendek, OBS dipindahkan -0.07% dalam sejam terakhir dan -14.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Obsidian (OBS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 457.04K$ 457.04K $ 457.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 457.04K$ 457.04K $ 457.04K Bekalan Peredaran 9.99B 9.99B 9.99B Jumlah Bekalan 9,993,101,591.133795 9,993,101,591.133795 9,993,101,591.133795

Had Pasaran semasa Obsidian ialah $ 457.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OBS ialah 9.99B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9993101591.133795. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 457.04K.