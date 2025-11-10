Tokenomik Obsidian (OBS)

Tokenomik Obsidian (OBS)

Lihat cerapan utama tentang Obsidian (OBS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:26:10 (UTC+8)
USD

Obsidian (OBS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Obsidian (OBS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 467.83K
$ 467.83K$ 467.83K
Jumlah Bekalan:
$ 9.99B
$ 9.99B$ 9.99B
Bekalan Edaran:
$ 9.99B
$ 9.99B$ 9.99B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 467.83K
$ 467.83K$ 467.83K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0000853
$ 0.0000853$ 0.0000853
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00004114
$ 0.00004114$ 0.00004114
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Obsidian (OBS) Maklumat

Obsidian Finance is a decentralized finance (DeFi) platform operating across multiple chains, with a primary focus on the Cronos blockchain. It provides a comprehensive suite of services, including a decentralized exchange (DEX) aggregator and staking services for NFTs and tokens.

The DEX aggregator enables users to find the best trading rates by sourcing liquidity from various decentralized exchanges, ensuring efficient and cost-effective trades. Obsidian Finance also integrates GameFi elements, allowing users to engage in quests with daily tasks to earn diamonds, which can be redeemed for prizes.

Leaderboards track user activity, offering competitive rankings and exclusive rewards. Regular contests provide additional incentives, encouraging community engagement and rewarding top performers. By blending DeFi and GameFi, Obsidian Finance enhances user participation and creates a dynamic ecosystem for trading, staking, and earning rewards.

Laman Web Rasmi:
https://obsidian.finance/
Kertas putih:
https://wiki.obsidian.finance/

Tokenomik Obsidian (OBS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Obsidian (OBS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OBS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OBS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OBS, terokai OBS harga langsung token!

OBS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju OBS? Halaman ramalan harga OBS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi