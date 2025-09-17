OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00150196$ 0.00150196 $ 0.00150196 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -3.49% Perubahan Harga (1D) +5.99% Perubahan Harga (7D) +42.72% Perubahan Harga (7D) +42.72%

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OBVIOUS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OBVIOUS sepanjang masa ialah $ 0.00150196, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OBVIOUS telah berubah sebanyak -3.49% sejak sejam yang lalu, +5.99% dalam 24 jam dan +42.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.57K$ 31.57K $ 31.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 31.57K$ 31.57K $ 31.57K Bekalan Peredaran 999.69M 999.69M 999.69M Jumlah Bekalan 999,685,436.354176 999,685,436.354176 999,685,436.354176

Had Pasaran semasa OBVIOUS COIN ialah $ 31.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OBVIOUS ialah 999.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999685436.354176. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 31.57K.