Obyte (GBYTE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.29 $ 2.29 $ 2.29 24J Rendah $ 2.71 $ 2.71 $ 2.71 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.29$ 2.29 $ 2.29 24J Tinggi $ 2.71$ 2.71 $ 2.71 Sepanjang Masa $ 1,185.39$ 1,185.39 $ 1,185.39 Harga Terendah $ 0.838196$ 0.838196 $ 0.838196 Perubahan Harga (1J) +3.15% Perubahan Harga (1D) +1.47% Perubahan Harga (7D) +24.30% Perubahan Harga (7D) +24.30%

Obyte (GBYTE) harga masa nyata ialah $2.53. Sepanjang 24 jam yang lalu, GBYTE didagangkan antara $ 2.29 rendah dan $ 2.71 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GBYTE sepanjang masa ialah $ 1,185.39, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.838196.

Dari segi prestasi jangka pendek, GBYTE telah berubah sebanyak +3.15% sejak sejam yang lalu, +1.47% dalam 24 jam dan +24.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Obyte (GBYTE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Bekalan Peredaran 900.25K 900.25K 900.25K Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Obyte ialah $ 2.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GBYTE ialah 900.25K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.53M.